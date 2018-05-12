تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما بتهمة السرقة في العجوزة بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، المنعقدة في محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لمدة 15 يوما بتهمة السرقة بالإكراه.

وكانت نيابة العجوزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

وكانت مباحث الجيزة، تمكنت من ضبط تشكيلا عصابيا يضم 4 عاطلين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة العجوزة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة سرقة.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.