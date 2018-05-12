تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما بتهمة السرقة في العجوزة بالجيزة

منذ 10 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما بتهمة السرقة في العجوزة بالجيزة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، المنعقدة في محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لمدة 15 يوما بتهمة السرقة بالإكراه.

وكانت نيابة العجوزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

وكانت مباحث الجيزة، تمكنت من ضبط تشكيلا عصابيا يضم 4  عاطلين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة العجوزة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا 11 واقعة سرقة.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

أخبار متعلقة

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أبواب المقابر

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة أبواب المقابر
حبس عضو 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بسب موظفي بنك مصر

حبس عضو 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بسب موظفي بنك مصر
النيابة تقرر حبس المتهم بقتل فران في أطفيح

النيابة تقرر حبس المتهم بقتل فران في أطفيح
حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه في الهرم

حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه في الهرم
حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط في أكتوبر

حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط في أكتوبر

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

ماليزيا تدرج اسم رئيس الوزراء السابق على قائمة الممنوعين من السفر

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

11 قتيلا إيرانيا جراء غارات نفذتها إسرائيل في سوريا

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

تجديد حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية 15 يوما في الجيزة

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

رئيس البرلمان العراقي يدعو الناخبين للمشاركة بكثافة في الاقتراع

اختيارات الوطن

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

الأكثر قراءة

عاجل