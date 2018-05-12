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الوطن

تجديد حبس عاملين قتلا جارهما في أوسيم بالجيزة

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس عاملين قتلا جارهما في أوسيم بالجيزة

صورة ارشيفية

جددت نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاملين لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد لـ"جارهما" في مشاجرة بمنطقة أوسيم.

وكانت نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة للمباحث، أن المتهمين اعتدوا بأسلحة بيضاء على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وضبط المتهمان وأُحيلا إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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