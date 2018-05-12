سكرتير عام البحر الأحمر يجتمع مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة

أكد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام لمحافظة البحر الأحمر، أن حماية البيئة والإجراءات الوقائية ضد الأمراض من أولويات مهام المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة والذي أقيم ظهر اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي مديرية الصحة والبيئة وشركة المياه بالمحافظة الساحلية.

وفي سياق متصل أكد تمام، أهمية تناسق العمل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض بمدن المحافظة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والإرشادات العامة من قبل مديرية الصحة ومديرية الشؤون البيئة بالمحافظة.

كما أشار السكرتير العام، إلى ضرورة المرور الدوري على كافة المناطق بمدن المحافظة وذلك لعمل حصر للمناطق المخالفة بيئيا، والتي تعمل على تكوين الحشرات ومن ثم نقل الأوبئة والأمراض، مشددا على التعامل مع هذه المناطق وتطهيرها والمرور الدوري عليها.