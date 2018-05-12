رئيسة المحكمة العليا بالفلبين تطعن في قرار إقالتها

أعلن الناطق باسم رئيسة المحكمة العليا في الفيليبين ،ماريا لوردس سيرينو، اليوم السبت، إنها ستتقدم بطعن ضد قرار إقالتها بعدما انخرطت في سجال مع الرئيس رودريجو دوتيرتي على خلفية حربه الدامية على المخدرات.

وصوت زملاء سيرينو الجمعة لصالح إقالتها من منصبها في قرار غير مسبوق أثار سجالا قانونيا.

وقال الناطق باسمها كارلو كروز في رسالة مقتضبة لوكالة "فرانس برس"، إنها ستتقدم بطلب لإعادة النظر في القرار.

وكان دوتيرتي دعا علنا لإزاحة سيرينو من المحكمة العليا واصفا إياها بـ"العدو"، إثر تراشق كلامي بشأن حربه الدامية على المخدرات واستغلاله المفترض للسلطة.

وجاءت إقالة سيرينو إثر التماس قدمه كبير محامي الحكومة المعين من قبل دوتيرتي، أشار فيه إلى أنها غير مؤهلة للبقاء في منصبها واتهمها بالفشل في تقديم بيانات عن أصولها والتزاماتها المالية خلال السنوات السابقة، وهو ما نفته بشكل قاطع.

وأشار خبراء في القانون بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا، أن إقالة سيرينو تعد انتهاكا للدستور الذي ينص على أنه لا يمكن اقالة قاض إلا في حال عزله الكونجرس.