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الوطن

الحكم في قضية هجرة شرعية بالبحر الأحمر.. 8 يوليو

منذ 14 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
الحكم في قضية هجرة شرعية بالبحر الأحمر.. 8 يوليو

ارشيفية

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، حجز أول قضية هجرة غير شرعية، يتم نظرها بجنايات البحر الأحمر في القضية رقم 1035 لسنة 2017 للنطق بالحكم في 8 من يوليو المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الوحيد في القضية تهمة تأسيس منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم خلال تهريب 10 مصريين داخل "لنش" بحري بمنطقة المارينا السياحي بالغردقة، وحُرر المحضر اللازم وعرضه على النيابة التي وجهة له تهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين بطرق غير شرعية، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قراراها سالف الذكر.

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