ضبط 3 عاطلين سرقوا أموالا ومصوغات ذهبية من شقق سكنية بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، مساء السبت، القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين، سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من شقق سكنية.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد أحمد عارف مأمور قسم شرطة المنيا، بورود معلومات إلى وحدة مباحث القسم بقيام كلًا من "م. ع. ش"، 23 عامًا، عاطل وسبق اتهامه في 12 قضية و"م. م. أ"، 23 عامًا، عاطل وسبق اتهامة في 5 قضايا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن.

بإجراء التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم الشرطة برئاسة الرائد عمرو حسن، جرى التأكد من المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما داخل مسكنهما في مدينة المنيا وبمواجهتهما أقرا بصحة ما جاءت به المعلومات والتحريات، وأقرا بأنهما ارتكبا 3 وقائع مماثلة، بإرشاد المتهم الأول ضبط بحيازته مبلغ مالي قدره 2000 جنيه وبإرشاد المتهم الثاني ضبط بحيازته مبلغ مالي قدره 1960 جنيها.

وأوضحا أن جميع المسروقات لدى عاطل يُدعى "ح. م. س"، 24 عاما، تمهيدا لسفرهم جميعًا إلى محافظة القاهرة للتصرف فيها.

ضبط المتهم الثالث وأقر بالتحصل على جميع المسروقات وإخفائها داخل منزله وأنه كان يعلم أنها متحصلات سرقة، وأرشد على المسروقات وتم ضبطها وتبين أنها عبارة عن 28 خاتم ذهبي، 2 دبلة ذهبية، 3 غوايش ذهبية، 11 سلسلة ذهبية، 11 علاقة ذهبية، 9 جنيهات ذهب، 11 أسورة ذهبية، 7 أنسيال ذهبي، 16 قرط ذهبي، 4 ساعة ذهبية حريمي، 5 هاتف محمول، 2 بروش ذهبي، حزام ذهبي كبير الحجم، محبس ذهبي.

وتحرر محضر بالواقعة وعرضت المسروقات على المجني عليهم وتعرفوا عليها، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.