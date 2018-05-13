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الوطن

"النقل" عن زياد الأسعار: "لو المترو حصله حاجة المواطن مش هيستحمل"

اليوم AM 06:16
كتب: شريف سليمان
"النقل" عن زياد الأسعار: "لو المترو حصله حاجة المواطن مش هيستحمل"

تذكرة المترو

قال عمرو شعث مساعد وزير النقل، إن الوزارة كانت تُخطط لرفع الأسعار منذ حوالي 6 أشهر، لافتًا إلى أنه كان من المخطط أن يتم رفع الأسعار في بداية فبراير لكن مصلحة الطلاب اقتضت تأجيل تحريك أسعار تذاكر المترو.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه لم يكن من الممكن أن يتم الانتظار حتى نهاية شهر رمضان لتحريك أسعار التذاكر. 

وتابع: "إحنا قللنا الدعم، مرفعنهوش كله". 

وأردف: "المواطن اللي بيشتكي إن سعر التذكرة 7 جنيهات، مش هيقدر يستغنى عن المترو لو حصل له حاجة".

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