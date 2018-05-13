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الوطن

"إعداد وبناء شخصية الممثل" ورشة عمل بمركز بهاء الدين الثقافي في أسيوط

اليوم AM 09:17
كتب: سعاد أحمد
"إعداد وبناء شخصية الممثل" ورشة عمل بمركز بهاء الدين الثقافي في أسيوط

أرشيفية

نظم مركز أحمد بهاء الدين ورشة عمل لإعداد وبناء شخصية الممثل، وذلك بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وقال شعبان المنفلوطي، مدير الأنشطة والبرامج بالمركز، إن الورشة بدأت أمس وتستمر على مدار الأسبوع واستهدفت الأطفال دون الـ18 عاما، وذلك لزيادة نسبة التركيز لدى الممثل وإعداد شخصية مسرحية قادرة على إقناع المشاهدين بالدور ومن يقوم به ولإعداد وبناء شخصية الممثل وزيادة المعرفة والخبرة بعناصر ومكونات خشبة المسرح.

وأضاف مدير الأنشطة والبرامج بالمركز أن الورشة تأتي ضمن نشاط وحده الفنون وتدريبات فريق أحمد بهاء الدين المسرحي.

وأوضح المنفلوطي، أن تدريبات اليوم شملت عدة تعليمات وإرشادات مهمة، إذا أتبعها الممثل والتزم بها نمت به الحس الفني، وهذه التدريبات تتعلق بالاتزان النفسي والحركي لتطويع الجسد، والربط بين الأداء الحركي والاتزان والتوازن لتيار الشخصية المسرحية، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من الأنشطة للتثقيف، والتي منها مشاهدة عروض مسرحية وإدارة نقاش حولها، وكذلك اختيار نص مسرحي وعمل قراءة له والوقوف على الشخصيات وأدوارها في العمل المسرحي والحبكة الدرامية.

وتم تدريب فريق أحمد بهاء الدين المسرحي، وعمل مسرحية بعنوان "حكاية مهاود" وتم تنظيم عرض لها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي، وتتحدث المسرحية عن قضية مهمة من قضايا الصعيد المصري وهي ختان الإناث، وتأثير هذه العادة على الأباء وإيمانهم بأهميتها للفتاة.

 

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