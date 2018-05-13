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الوطن

أرباح "إم.إم.جروب" تتراجع 32% في الربع الأول

منذ 14 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
أرباح "إم.إم.جروب" تتراجع 32% في الربع الأول

إم.إم جروب

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 31.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً بلغت 88.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 129.88 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.63 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.46 مليار جنيه بالربع المقارن من 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2016.

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