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الوطن

أرباح "فوديكو" ترتفع هامشيا في الربع الأول

منذ 30 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
أرباح "فوديكو" ترتفع هامشيا في الربع الأول

البورصة

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها هامشيا على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحا بلغت 3.1 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 23.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.79 مليون جنيه بالربع المقارن من 2017.

وارتفعت المبيعات بالعام الماضي، حيث بلغت 110.32 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قيمتها 72.91 مليون جنيه في 2016. 

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