بالصور| حملة لإزالة التعديات في بلطيم.. وأهالي يرشقون الشرطة بالحجارة

ترأس طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة، اليوم، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة في قريتي الحماد، والمساكين، التابعتين للوحدة المحلية لقرية الزهراء، ووقف عمليات تبوير الأراضي الزراعية، مدعومة بقوات الأمن بقيادة حكمدار المديرية، اللواء فريد مصطفى.

وقال أحد الموظفين بالوحدة المحلية، إن الأهالي رشقوه وزملاءه وقوات الشرطة بالحجارة، لمنع إزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة في قرية الحماد، عن إزالة مخالفات بالتعدي بالبناء على أرض أملاك دولة، بمساحة 12.600 متر مربع، وعلى مساحة 4200 متر مربع في قرية المساكين.