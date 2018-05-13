وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، والذي ينعقد اليوم بالقاهرة.
جدير بالذكر أن نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي يأتي تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم بتفعيل الحوار بين الشباب العربي والإفريقي.
سيشارك في النموذج عدد من الشباب العرب والأفارقة ليتناقشوا ويتحاوروا في التحديات التي تواجههم وكيفية التغّلب عليها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية المرموقة ورفيعة المستوى، وسيعقد النموذج بحضور ممثلين لأكثر من دولة عربية وأفريقية.
ينعقد النموذج بتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الفعلي، ويُحاكي الشباب الأفريقي منصب رئيس الدولة.
ويأتي موضوع هذه القمة الاستثنائية عن "كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب الأفريقي وسبل تعزيز مشاركتهم المجتمعية".