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الوطن

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

منذ 12 دقيقة
كتب: سماح حسن
وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، والذي ينعقد اليوم بالقاهرة.

جدير بالذكر أن نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي يأتي تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم بتفعيل الحوار بين الشباب العربي والإفريقي.

سيشارك في النموذج عدد من الشباب العرب والأفارقة ليتناقشوا ويتحاوروا في التحديات التي تواجههم وكيفية التغّلب عليها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية المرموقة ورفيعة المستوى، وسيعقد النموذج بحضور ممثلين لأكثر من دولة عربية وأفريقية.

ينعقد النموذج بتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الفعلي، ويُحاكي الشباب الأفريقي منصب رئيس الدولة.

ويأتي موضوع هذه القمة الاستثنائية عن "كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب الأفريقي وسبل تعزيز مشاركتهم المجتمعية".

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