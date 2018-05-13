تسجيل الدخول

الوطن

السيسي للشباب: "إنتوا الأمل وتقدروا تغيروا الواقع للأفضل بالإصرار"

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي للشباب: "إنتوا الأمل وتقدروا تغيروا الواقع للأفضل بالإصرار"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب بث المؤتمرات ونماذج المحاكاة التي يقدمها الشباب، كي يرى شباب العالم أجمع شباب مصر، وهم يحاولوا تغيير واقعهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، أن الشباب سيغيرون واقعهم بالتعليم والتدريب والإرادة والجدية والأمل.

وتابع: "واللي يسمع التحديات دي يقول طب وبعدين لا تعليم جيد ولا فيه شغل، وفي فقر وفي إرهاب، طيب وبعدين؟".

واستطرد: "إنتوا الشباب الأمل اللي تقدروا تغيروا الواقع اللي ممكن يكون صعب أو مؤلم، إلى واقع أفضل، بالجهد والصبر والإصرار والصبر والصبر".

أخبار متعلقة

السيسي: البطالة والأفكار المغلوطة أبرز تحديات تواجه الشباب

السيسي: البطالة والأفكار المغلوطة أبرز تحديات تواجه الشباب
بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي
وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي
انطلاق نموذج محاكاة "الاتحاد الإفريقي" تنفيذا لتوجيهات السيسي

انطلاق نموذج محاكاة "الاتحاد الإفريقي" تنفيذا لتوجيهات السيسي

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

"الصيادلة": القضاء الإداري قضى بصحة انعقاد "عمومية" 15 مايو

"الصيادلة": القضاء الإداري قضى بصحة انعقاد "عمومية" 15 مايو

"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة لائحة "جزاءات الإعلام"

"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة لائحة "جزاءات الإعلام"

محكم بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": السيسي أكد أن الشباب هم قادة الغد

محكم بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": السيسي أكد أن الشباب هم قادة الغد

وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

"سكاي نيوز": نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية الأقل في 13 عاما

"سكاي نيوز": نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية الأقل في 13 عاما

اختيارات الوطن

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل