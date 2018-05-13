السيسي للشباب: "إنتوا الأمل وتقدروا تغيروا الواقع للأفضل بالإصرار"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب بث المؤتمرات ونماذج المحاكاة التي يقدمها الشباب، كي يرى شباب العالم أجمع شباب مصر، وهم يحاولوا تغيير واقعهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، أن الشباب سيغيرون واقعهم بالتعليم والتدريب والإرادة والجدية والأمل.

وتابع: "واللي يسمع التحديات دي يقول طب وبعدين لا تعليم جيد ولا فيه شغل، وفي فقر وفي إرهاب، طيب وبعدين؟".

واستطرد: "إنتوا الشباب الأمل اللي تقدروا تغيروا الواقع اللي ممكن يكون صعب أو مؤلم، إلى واقع أفضل، بالجهد والصبر والإصرار والصبر والصبر".