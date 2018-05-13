السيسي بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": شباب القارة قادر على تغيير واقعها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، المنعقد في القاهرة حاليا، يؤكد أن كل شباب القارة الأفريقية قادر على تغيير الواقع الموجود، موضحا أن الكلمات التي ألقاها جانب من الوفود المشاركة تمثل دولها، وتعكس الحالة الموجودة في القارة السمراء.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام حضور نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، أن هناك عددا كبيرا من التحديات أمام الشباب مثل البطالة والتعليم الغير جيد والزواج المبكر للفتيات والأفكار المغلوطة والإرهاب والتطرف واتجاههم للهجرة الغير شرعية.

وأكد رئيس الجمهورية، أن كل الكلمات التي تم تداولها بنموذج المحاكاة، حالة واحدة تواجهنا جميعا كمواطنين أفارقة، مؤكدا على ضرورة إيصال الرسالة تؤكد أن الاستقرار في كل الدول أمر حتمي، وكذلك محاربة التطرف والأرهاب والتعليم الجيد وفرص العمل للشباب.

وطالب الرئيس من الأكاديمية الوطنية المصرية لتأهيل الشباب، تقديم مقاربة تعكس قدرة الشباب الأفريقي على حل المشكلات بشكل مختلف، على أن يلحقوا بالقمة الأفريقية القادمة، موضحا سيتم عن طريق جهد مؤسسات الدولة والحكومة والرئيس لدور قوى ومتوقع يناسب قدر المصريين من الأمل والتحدي.

ودعا الرئيس السيسي الشباب الأفارقة بالقدوم إلى مصر للالتحاق بالأكاديمية الوطنية المصرية لتأهيل الشباب، على أن يوافق عليهم من خلال وزارة الخارجية، ما يفتح مجالا للمناقشة وخلق منبر للتواصل بينهم جميعا، متابعا: "أنا فعلا حسيت وأنا بسمعكم كلكم كأنكم بتتكلموا على واقعنا اللي عايزين نغيره والقاسي والمواجه لدول القارة، أنا قولت أنا دخلت غلط هنا".

واختتم الرئيس كلمته بأن أنشطة الأكاديمية يجب أن يكون لها رسالة دائمة تعرض على "التلفزيون"، حتى يرى المواطنون الأفارقة سعي مصر لتغيير مستقبلها بالإرادة والجدية والأمل.