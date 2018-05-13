عرض الألعاب السيكولوجية للتربية النفسية بمدرسة بورسعيد العسكرية بنين

شهد نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم، عرض توجيه التربية النفسية للألعاب السيكولوجية التربوية بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، تحت إشراف دكتورة بسنت نجم موجه عام التربية النفسية.

ويهدف هذا العرض للتعريف بالألعاب السيكولوجية التربوية والتي تعمل على تعديل السلوك لدى الطلاب وبث القيم وتعزيز المهارات لديهم.

حضر العرض محمد عبد الرحمن مدير عام إدارة التعليم العام، وشريف عرابى مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية، و دكتورة نيرا عبد النبي مدير إدارة شرق التعليمية، ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة المركزية، ومحمود بدوى مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، وغريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية المركزية، ولفيف من موجهي التربية النفسية، ومديري المدارس المشاركة والأخصائيين النفسيين.

وأكد وكيل الوزارة أن دور الأخصائي النفسي بالمدرسة حيوي يعمل على تعديل السلوك النفسي وغرس القيم والمهارات والإرشاد الجماعي والمعالجة السيكلوجية ومراعاة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا من الناحية النفسية وهو عمل جليل وليس بالهين، موجهًا الشكر للجميع وتمنى لهم دوام التوفيق.

وعلى هامش العرض جرى تكريم الأخصائيين النفسيين المساهمين والمشاركين في مسابقة الوزارة والحاصلين على مراكز متقدمة بها ومديري المدارس المشاركة في المسابقة الوزارية بتقديم شهادات التقدير والميداليات والدروع التذكارية.

جدير بالذكر ان توجيه التربية النفسية قد فاز بثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الوزارة للألعاب السيكلوجية بواقع مركز لكل مرحلة تعليمية ما بين الابتدائية والإعدادية والثانوية في ألعاب "فيها ايه" و"البازل القيّمى" و"عرفنى بالطاقة مش بالبطاقة"، وتهدف جميعها لبث القيم الإيجابية فى نفوس الطلاب وإحترام وجهات النظر وبر الوالدين والمواطنة.