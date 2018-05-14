تسجيل الدخول

الوطن

فتح: إسرائيل ترتكب مجزرة وندعو العالم للتدخل الفوري

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
فتح: إسرائيل ترتكب مجزرة وندعو العالم للتدخل الفوري

صورة أرشيفية

طالبت حركة فتح العالم بأسره لوقف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، الذي يخرج سلميا، معبرا عن رفضه لقرار ترمب المشؤوم، ومطالبا بحقه الطبيعي والقانوني بالعودة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاميركي دونالد ترمب يتحملون مسؤولية الدماء التي تسفك في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن ما تقوم به اسرائيل من قتل متعمد وإصابات قاتلة للمئات من أبناء شعبنا، أطفالا وشبابا ونساء في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو مجزرة حقيقية، ويؤكد أنها قد أخذت الضوء الأخضر من ترمب لتنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن قتل العشرات من الأطفال والشباب والفتيات بهذه الطريقة الوحشية إنما يعبر عن عقلية نازية فاشية حاقدة، تقتل على الهوية.

وطالب القواسمي الحكام العرب والمسلمين جميعا بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القدس و"الأقصى" و"القيامة". وقال إن "الدفاع عن  القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هي مسؤولية عربية وإسلامية، وإن تنفيذ القرارات التي لم يجف حبرها، الصادرة عن القمة  العربية الأخيرة  لحماية عروبة القدس أصبح واجبا وطنيا ودينيا وأخلاقيا، وإن الصمت على هذه المجزرة من أي جهة كانت يعد تخاذلا عن الدفاع عن القدس وعن الشعب الفلسطيني".

أخبار متعلقة

حركة فتح: مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية

حركة فتح: مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية
قيادي في حركة "فتح" يقدم استقالته من لجنتها المركزية

قيادي في حركة "فتح" يقدم استقالته من لجنتها المركزية
فتح طريق "سفاجا-قنا" أمام حركة التفويج السياحي بعد تحسن الأحوال الجوية

فتح طريق "سفاجا-قنا" أمام حركة التفويج السياحي بعد تحسن الأحوال الجوية
عاجل| مصدر: إعادة فتح طريق القصير بعد وضوح الرؤية أمام حركة السيارات

عاجل| مصدر: إعادة فتح طريق القصير بعد وضوح الرؤية أمام حركة السيارات
إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

إعادة فتح كوبري كفر الدوار "العائم" أمام حركة المشاة

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

الحريري: نقل السفارة خطوة تضع كل المسارات السلمية أمام جدار مسدود

الحريري: نقل السفارة خطوة تضع كل المسارات السلمية أمام جدار مسدود

للتخلص من الضعف الجنسى.. الخلايا الجذعية تحل مكان "الفياجرا" 

للتخلص من الضعف الجنسى.. الخلايا الجذعية تحل مكان "الفياجرا" 

تغريم يوسف الحسيني 10 آلاف جنيه لإتهامه بسب "الزند"

تغريم يوسف الحسيني 10 آلاف جنيه لإتهامه بسب "الزند"

كمال عباس عن توفيق أوضاع الاتحاد العام: "فيه ناس مش متأمن عليها"

كمال عباس عن توفيق أوضاع الاتحاد العام: "فيه ناس مش متأمن عليها"

فلسطين: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير

فلسطين: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الأكثر قراءة

عاجل