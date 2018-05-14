"عرفان" يلتقي مدير "التحقيقات الفيدرالية" لبحث التعاون بين الجانبين

التقى الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI كريستوفر راي، والذي أشاد بجهود مكافحة الفساد في مصر.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد الدولي، وتتبع الثروات غير المشروعة وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية والتعاون بين الأكاديمية الوطنية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBINA والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهر الماضي لتدريب الكوادر المختصة بمكافحة الفساد المحلية والإقليمية على أحدث التقنيات في مجال التحريات والتحقيق والعمل الفني، وذلك في إطار البروتكول الموقع بين الجانبين.

وأشاد كريستوفر راي بجهود مكافحة الفساد في مصر وبالتعاون الإيجابي المشترك بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وفي نهاية اللقاء رحب كريستوفر راي رحب بتلبية دعوة الوزير محمد عرفان لزيارة هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال العام الحالي.