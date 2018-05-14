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الوطن

"المجلس الأعلى": الخريطة الإعلامية تشمل 550 مطبوعة و97 قناة في مصر

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"المجلس الأعلى": الخريطة الإعلامية تشمل 550 مطبوعة و97 قناة في مصر

المجلس الأعلي للإعلام

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خريطة إعلامية وصحفية كشفت أن عدد الصحف والمجلات والدوريات الحاصلة على تراخيص بالصدور بلغت نحو 550 مطبوعة، وفيما يتعلق بالقنوات التليفزيونية فيوجد 76 قناة خاصة ونحو 21 قناة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، بينما هناك 29 شبكة إذاعية بالاضافة إلى شبكة الإذاعات الموجهة.

وأوصى المجلس في تقريره السنوي بضرورة توفيق الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، لافتا إلى أن هناك 56 صحيفة مملوكة للمؤسسات الصحفية القومية و3 صادرة عن أفراد و32 صحيفة صادرة عن أحزاب سياسية و58 صادرة عن الجامعات والمعاهد التعليمية و9 صحف صادرة عن اندية رياضية و4 صحف صادرة عن الطرق الصوفية و6 عن مجالس شعبية و19 عن النقابات و4 عن الهيئات القضائية و85 صحيفة صادرة عن شركات مساهمة و10 صادرة عن اتحادات نوعية.

كما لفت التقرير إللا أن هناك 139 صحيفة صادرة عن جمعيات أهلية منشأة وفقا للقانون و84 صادرة عن هيئات ومصالح حكومية و5 عن الغرف التجارية و16 عن كنائس وطوائف مسيحية و13 عن المحافظات و8 عن الهيئات الدولية.

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