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الوطن

دراسة لـ"الأعلى للإعلام":701 مخالفة للصحف و288 للشاشات في 3 أشهر

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
دراسة لـ"الأعلى للإعلام":701 مخالفة للصحف و288 للشاشات في 3 أشهر

المجلس الأعلي للإعلام

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة لعينة عشوائية لمدة 3 أشهر لـ12 جريدة قومية وخاصة وتبين أن إجمالي المخالفات بلغ 701 مخالفة.

وتمثلت المخالفات في أخبار مجهلة ونشر شائعات بنسبة 54% ثم خلط الإعلان بالمادة الإعلامية بنسبة 18% وعدم صحة الصور والفيديوهات بنسبة 13.8% وعدم احترام اللغة العربية بنسبة 5% وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بنسبة 4.3% ثم السب والقذف بنسبة 2.7%.

وشمل تقرير الشاشات نتائج فحص ومتابعة 18 برنامجا على 11 قناة أسفر عن 288 مخالفة بواقع 38% سب وقذف و19% إهانة الشعوب و18.7% عدم احترام اللغة العربية ثم الأخبار المجهلة ونشر الشائعات بنسبة 7.6% واستضافة شخصيات غير مؤهلة بنسبة 4.5%.

وأظهرت دراسة أخري أن 60% من المقالات اتجهت نحو نقد الحكومة و12% نقد للإعلام، و7.2% نقد للإرهاب و8.6% جرائم الإخوان و5.7% نقد للرئيس.

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