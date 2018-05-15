عاجل| ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 58 و2700 جريح

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 58 شهيدا، وأكثر من 2700 جريح.

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي في إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية السبعين، وتواجه قوات الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

ويتزامن إحياء يوم النكبة الفلسطينية مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل.

وأثار مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة اليوم، استياءً دوليا ودعوات إلى ضبط النفس.

وانتقدت دول عديدة منها بريطانيا وفرنسا وروسيا تدشين السفارة الأمريكية في القدس الذي تنصلت منه 128 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".