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الوطن

برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

منذ 6 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني عن فرض غرامة 250 ألف على كل لفظ خارج بالمسلسلات: "مش كفاية"

النائب أحمد نشأت

قال أحمد نشأت عضو مجلس النواب، إن فرض مبلغ 250 ألف جنيه كغرامة على اللفظ الخادش للحياء بالمسلسلات عقوبة غير كافية، مطالبًا بإلغاء عرض المسلسل الذي تحتوي أحداثه على هذا النوع من الألفاظ.

وأضاف نشأت خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن شبه اتفاق ضمني بين المؤلفين والمنتجين وكاتبي السيناريو والمخرجين بوجود راقصة أو امرأة عاهرة أو بلطجي في شهر رمضان. 

وتابع: "الشباب من عمر 14 سنة حتى 22 سنة تشبعوا بهذا الجو البذيء، ولما تشوف مناقشات الشباب تلاقي إن مفيش جملة تخلو من أي لفظ خارج". 

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