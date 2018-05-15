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الوطن

"هآرتس" تزعم: حماس مستعدة للتهدئة بعد تهديد كبار قادتها بالاغتيال

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
"هآرتس" تزعم: حماس مستعدة للتهدئة بعد تهديد كبار قادتها بالاغتيال

إسماعيل هنية

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم، إن حركة حماس بعثت برسائل غير مباشرة إلى إسرائيل أعربت فيها عن استعدادها لتخفيف حدة الاحتجاجات في غزة، بعد تهديدات إسرائيلية بتصفية قادة الحركة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وذكرت الصحيفة أن "حماس مررت رسائل غير مباشرة مفادها إنها قد تغير الموقف المتصاعد للاحتجاجات على حدود غزة، لكن إسرائيل ليست متأكدة مما إذا كانت الحركة تهدف حقاً إلى كبح جماح المظاهرات التي قتل فيها عشرات الفلسطينيين".

وحذرت إسرائيل حماس ،أمس، من أنها قد تستهدف كبار مسئولي حماس في قطاع غزة إذا استمرت الاحتجاجات على طول الحدود، بحسب الصحيفة.

وسقط نحو 63 شهيدا في احتجاجات يوم النكبة، التي تزامنت مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فيما أصيب كذلك أكثر من ألفي شخص بنيران حية.

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