مكرم: ننظر للشباب المهاجر بطريقة غير شرعية كمجني عليهم وليس كجناة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في لجنة تحكيم مشروعات التخرج لدفعة مايو 2018 الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والمخرج مجدي أبوعميرة، والنجمة داليا البحيري، والمخرج عمرو عابدين، والفنان ماجد المصري، والمخرج أحمد مختار.

وشهد المهرجان منافسة بين طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، لنيل المراكز الأولى، حيث تناولت المشروعات قضايا هي الأقرب للهجرة غير الشرعية، كان من أبرزها فيلم "بركة غليون"، وهو العنوان الذي اختاره فريق طلابي من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي راح ضحيتها الكثير من شباب الوطن.

وتضمن الفيلم أسباب الهجرة غير الشرعية ونتائجها وسبل علاجها والتأكيد على أن مصر بدأت خطتها الطموحة لسد الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك، والقضاء على طريق رئيسي للهجرة غير الشرعية بمحافظة كفر الشيخ.

واستهلت مكرم كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، على دعمه الدائم لأنشطة الوزارة وتحديدا مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأعربت مكرم عن سعادتها بدعوتها للحضور، مؤكدة أهمية ما ناقشه الطلاب في مشروعات تخرجهم، وعلى رأسها فيلم "بركة غليون" .

وأكدت الوزيرة، في ختام كلمتها، على أن المهاجر غير الشرعي لديه انتماء كبير جدا إلى مصر، وروت موقفا شهدته في أثناء تواجدها بالعاصمة الإيطالية روما: "كان في شاب مصري مهاجر بشكل غير شرعي هناك اعتدى بالضرب على آخر لأنه هاجم مصر لفظيا"، مؤكدة أن الدولة تنظر إلى هؤلاء الشباب على أنهم مجني عليهم وليس جناة.