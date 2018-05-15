حجازي يتفقد الاستعدادات النهائية لامتحانات "الثانوية" بالقليوبية

تفقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قطاع القاهرة "د"، الذي يضم محافظة القليوبية وإدارات المرج والمطرية، والسلام، وعين شمس من القاهرة، لمتابعة سير العمل داخل حجرات لجنة النظام والمراقبة والاستعدادات النهائية لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، يرافقه خالد عبدالحكم مدير عام الامتحانات.

والتقى حجازي أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وتفقد العمل داخل حجرات اللجنة، واطمأن على الانتهاء من مراجعة استمارات الجلوس وتحقيق الشخصية وكشوف المناداة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وأكد على سرعة الانتهاء من مراجعة استمارات الطلاب الوافدين، مشيرًا إلي أن العمل بلجنة النظام يسير بشكل جيد مضيفًا أن إجمالي أعداد طلاب القطاع بلغ 61185 طالب وطالبة وإجمالي عدد طلاب المنازل وصل إلى 5253 طالب وطالبة.