ضبط 96 قطعة سلاح ناري في حملة للأمن العام

تمكن الأمن العام من ضبط 96 قطعة سلاح نارى بحوزة 83 متهمًا، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال 24 ساعة عن ضبط 96 قطعة سلاح ناري، و204 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، بحوزة 83 متهمًا عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و31 بندقية خرطوش،و5 طبنجات، و42 فرد محلى الصنع، و204 طلقات نارية مختلفة الأعيرة،و5 خزائن متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ استمرار الحملات.