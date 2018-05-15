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الوطن

مواطن بالجيرة يتهم طبيبا بالتسبب في انفجار رحم زوجته وقتل جنينها

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مواطن بالجيرة يتهم طبيبا بالتسبب في انفجار رحم زوجته وقتل جنينها

أرشيفية

اتهم جمال عبدالناصر، زوج سيدة طبيبا بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة بقتل جنينها وتسببه في انفجار الرحم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار".

وقال "عبدالناصر"، إن زوجته ذهبت إلى المستشفى لإجراء كشف طبي إلا أن الطبيب أمر بإجراء عملية ولادة لها رغم عدم وجود طلق، على حد قوله، موضحًا أن الطبيب أعطاها حقنة لإسراع الطلق.

وتابع: "الطبيب ضغط على بطنها حتى توفى الجنين، وتعرضت الزوجة لنزيف حاد وانفجار في الرحم، أدى إلى إصابتها بغيبوبة"، مناشدًا وزير الصحة ونقيب الأطباء باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذا الطبيب.

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