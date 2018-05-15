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الوطن

"المترو": 23 ألفا استخرجوا الاشتراكات خلال 4 أيام بنسبة زيادة 400%

منذ 22 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": 23 ألفا استخرجوا الاشتراكات خلال 4 أيام بنسبة زيادة 400%

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور المسافر، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين بشكل يومى، مؤكداً أن الشركة ستعمل على شراء ماكينات إلكترونية جديدة لاستكمال تركيب الماكينات بالخط الثانى.

وأوضح "عبدالهادى"، لـ"الوطن"، أن عدد المقبلين على استخراج اشتراكات زاد بنسبة تتعدى 400% خلال الأربعة أيام الماضية، بالمقارنة بنفس الأيام من الأسبوع السابق قبل تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار التذاكر، مؤكداً أن عدد من استخرجوا الاشتراكات وصل لنحو 23 ألفاً و196 مواطناً حتى الآن، بسبب التخفيضات التى منحتها الشركة على الاشتراكات التى تصل إلى 50%.

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