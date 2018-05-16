القاهرة: استمرار حصر وإخلاء المناطق الخطرة قبل نهاية العام

أعلنت محافظة القاهرة، أن لجان الحصر لسكان المناطق العشوائية المقرر إخلائها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه مستمرة في أعمالها وتضم أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم واتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.

وأكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن أعمال الحصر ونقل سكان المناطق الخطرة مستمر، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة سير أعمال المشروعات ومدى التزامها بالجداول الزمنية المقررة بحضور اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية والمهندس أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد والمهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان وعدد من رؤساء الأحياء المعنية وقيادات المحافظة.