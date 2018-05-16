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الوطن

مكرم: يجب على الحكومة التصرف بذكاء كما فعلت في تذاكر المترو

اليوم AM 04:24
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم: يجب على الحكومة التصرف بذكاء كما فعلت في تذاكر المترو

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أي تحرك لأسعار المواد البترولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، وعلى الحكومة إيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن المواطنين، مضيفًا "يجب على الحكومة التصرف بذكاء وحكمة كما تصرفت في زيادة أسعار تذاكر المترو".

وأضاف مكرم في تصريحات متلفزة أنه يجب إيجاد مقياس حقيقي لمدى رضا الناس وقدرتهم على تحمل الأعباء الجديدة، معقبًا: "مش عايزين نبوظ الطبخة علشان شوية ملح".

وتابع" المصريون تحملوا الإصلاحات الاقتصادية واثق في قدرة الرئيس السيسي على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن الناس".

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن أهم شئ في الإصلاح الاقتصادي هو خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب طاقة الشباب، وبالفعل نرى استعادة مصر دورها الريادي، ونجاحها في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مجال الطاقة، وتأمين احتياجاتها من الغاز، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي ضرورة تشغيل مليون مواطن يدخلون سوق العمل كل عام، ولأول مرة منذ سنوات عديدة أصبحت صادرات مصر أكثر من وارداتها.

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