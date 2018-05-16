مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيعلن فيما بعد عن تفاصيل جديدة في أزمة سد النهضة لأسباب تتعلق بسلامة التفاوض، موضحا أن رفض إثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية لسد النهضة الذي أعده خبير فرنسي، يعتبر نوع من المراوغة للضغط على الموقف المصري لأن دولة إثيوبيا كانت قد أكدت من قبل أن حقوق مصر المائية محفوظة.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام في تصريحات متلفزة أن خفض معدل تدفق المياه إلى مصر بنسبة 2% يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وأن التفاصيل الفنية لسد النهضة ستكشف عن تأثيره على حصة مصر من المياه، وكذلك تأثر عمل السد العالي في توليد الكهرباء.

ولفت مكرم إلى أن مصر اقترحت اللجوء إلى البنك الدولي للفصل في الخلافات الفنية حول سد النهضة وقوبل الاقتراح بالرفض من الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرات الكافية التي تمكنها من إقناع إثيوبيا والدول الإفريقية بحقيقة الوضع، وأن العلاقات بين الدول لا تقوم على الكلام الشفهي والوعود الشخصية، ولكن يجب توثيق وكتابة ما تم الاتفاق عليه.