تسجيل الدخول

الوطن

مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

اليوم AM 04:00
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيعلن فيما بعد عن تفاصيل جديدة في أزمة سد النهضة لأسباب تتعلق بسلامة التفاوض، موضحا أن رفض إثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية لسد النهضة الذي أعده خبير فرنسي، يعتبر نوع من المراوغة للضغط على الموقف المصري لأن دولة إثيوبيا كانت قد أكدت من قبل أن حقوق مصر المائية محفوظة.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام في تصريحات متلفزة أن خفض معدل تدفق المياه إلى مصر بنسبة 2% يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وأن التفاصيل الفنية لسد النهضة ستكشف عن تأثيره على حصة مصر من المياه، وكذلك تأثر عمل السد العالي في توليد الكهرباء.

ولفت مكرم إلى أن مصر اقترحت اللجوء إلى البنك الدولي للفصل في الخلافات الفنية حول سد النهضة وقوبل الاقتراح بالرفض من الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرات الكافية التي تمكنها من إقناع إثيوبيا والدول الإفريقية بحقيقة الوضع، وأن العلاقات بين الدول لا تقوم على الكلام الشفهي والوعود الشخصية، ولكن يجب توثيق وكتابة ما تم الاتفاق عليه.

أخبار متعلقة

توصيات "المحافظين" للحكومة في أزمة سد النهضة

توصيات "المحافظين" للحكومة في أزمة سد النهضة
بدء ندوة "بدائل عملية لمعالجة أزمة سد النهضة" بحزب المحافظين

بدء ندوة "بدائل عملية لمعالجة أزمة سد النهضة" بحزب المحافظين
عمرو أديب عن تعقد مباحثات أزمة سد النهضة: "جاهزون لكل السيناريوهات"

عمرو أديب عن تعقد مباحثات أزمة سد النهضة: "جاهزون لكل السيناريوهات"
"أزمة سد النهضة فى القانون الدولي" محاضرة بمعهد محاماة المنوفية

"أزمة سد النهضة فى القانون الدولي" محاضرة بمعهد محاماة المنوفية

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

الطبلاوي: "الغلطة في الكتاب بـ10 عصي.. واتضربت كتير على الفلكة"

الطبلاوي: "الغلطة في الكتاب بـ10 عصي.. واتضربت كتير على الفلكة"

بالفيديو| الشيخ الطبلاوي: "بختم القرآن كل أسبوع"

بالفيديو| الشيخ الطبلاوي: "بختم القرآن كل أسبوع"

مكرم: يجب على الحكومة التصرف بذكاء كما فعلت في تذاكر المترو

مكرم: يجب على الحكومة التصرف بذكاء كما فعلت في تذاكر المترو

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده

رئيس قطاع التعليم: اصطحاب المحمول للجنة الامتحان يعتبر شروعا في الغش

رئيس قطاع التعليم: اصطحاب المحمول للجنة الامتحان يعتبر شروعا في الغش

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل