تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الزمالك عن ميمي عبدالرازق: "كان ممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها"

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
رئيس الزمالك عن ميمي عبدالرازق: "كان ممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها"

رئيس الزمالك

علق رئيس نادي الزمالك على مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر على بعض المشاهد السلبية في المباراة قائلًا: "كان فيه مشاهد سلبية اللي عمله الكابتن ميمي عبدالرازق لا يصح من مدير فني لفريق كبير لأنه جاي عايز يحتك برئيس نادي الزمالك، وهو عارف إن رئيس نادي الزمالك قليل الأدب وممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد شوبير في برنامجه "الكورة مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بس ده مينفعش قدام الملايين في العالم اللي بيتفرجوا علينا، وهاني أبوريدة قال هناخد معاه إجراء عنيف لأنه حاول يغلط في فرج عامر وفيا وأنا رديت عليه الرد المناسب وكل لعيبة سموحة جم باسوني وحضنوني".

 

أخبار متعلقة

مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

مرتضى: رحلة عمرة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس
مرتضى منصور مهاجما ترامب بسبب "نقل السفارة": "ده مجنون"

مرتضى منصور مهاجما ترامب بسبب "نقل السفارة": "ده مجنون"
أعضاء بـ"رياضة النواب" يتضامنون مع فرج عامر بمذكرة ضد مرتضى منصور

أعضاء بـ"رياضة النواب" يتضامنون مع فرج عامر بمذكرة ضد مرتضى منصور
فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب

فرج عامر يطالب بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم بمجلس الشعب
مرتضى منصور مهاجما فرج عامر: "منتجاتك لحم حمير والعصير بتاعك كله دود"

مرتضى منصور مهاجما فرج عامر: "منتجاتك لحم حمير والعصير بتاعك كله دود"

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

بالفيديو| امرأة تطلق النار على لص مسلح أمام مدرسة للأطفال بالبرازيل

بالفيديو| امرأة تطلق النار على لص مسلح أمام مدرسة للأطفال بالبرازيل

بالفيديو| "نمر وثعلب".. حيوانات مفترسة ضيوف حفل التخرج بمدرسة أمريكية

بالفيديو| "نمر وثعلب".. حيوانات مفترسة ضيوف حفل التخرج بمدرسة أمريكية

تعيين أشرف زكي نائبا لرئيس أكاديمية الفنون

تعيين أشرف زكي نائبا لرئيس أكاديمية الفنون

رئيس الزمالك عن ميمي عبدالرازق: "كان ممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها"

رئيس الزمالك عن ميمي عبدالرازق: "كان ممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها"

ركين سعد في الغردقة من أجل "بالحجم العائلي"

ركين سعد في الغردقة من أجل "بالحجم العائلي"

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل