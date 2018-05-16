رئيس الزمالك عن ميمي عبدالرازق: "كان ممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها"

علق رئيس نادي الزمالك على مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر على بعض المشاهد السلبية في المباراة قائلًا: "كان فيه مشاهد سلبية اللي عمله الكابتن ميمي عبدالرازق لا يصح من مدير فني لفريق كبير لأنه جاي عايز يحتك برئيس نادي الزمالك، وهو عارف إن رئيس نادي الزمالك قليل الأدب وممكن أقلع الجزمة وأضربه بيها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد شوبير في برنامجه "الكورة مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بس ده مينفعش قدام الملايين في العالم اللي بيتفرجوا علينا، وهاني أبوريدة قال هناخد معاه إجراء عنيف لأنه حاول يغلط في فرج عامر وفيا وأنا رديت عليه الرد المناسب وكل لعيبة سموحة جم باسوني وحضنوني".