"الإحصاء": 12.6 مليون أسرة تمتلك "كمبيوتر" و22.1 مليون لديها تليفزيون

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات، الذي يحتفل به 17 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق عام 1865.

وذكر البيان، أن عدد الأسـر التي تمتلك حاسـبا أليا "كمبيوتر" بلغ 12.64 مليون أسـرة عام 2017، مقابل 11.27 مليون أسرة عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 12.16%.

وأضاف البيان، أن عدد الأسر التي لديها جهاز تليفزيون بلغ 22.13 مليون أسرة عام 2017 مقابل 21.61 مليون أسرة عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.41%.