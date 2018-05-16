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الوطن

الجندي: خاطبنا المحافظات لتوفير فدان أرض بكل قرية لإقامة مجمع حرفي

منذ 16 دقيقة
كتب: وائل فايز
الجندي: خاطبنا المحافظات لتوفير فدان أرض بكل قرية لإقامة مجمع حرفي

وزير التنمية المحلية

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن هناك اهتمام من الدولة بالتنمية الريفية واستغلال الموارد المتاحة بكل قرية لتنفيذ فرص تشغيل لشباب كل القرى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش الأمر وبحث كيفية توفير فدان أرض بكل قرية، وعددها 4700 قرية على مستوى الجمهورية، بحيث يقام عليه مجمع حرفي صناعي.

وأكد الجندي، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء يدعم تلك المبادرة التي تقدم بها اتحاد الصناعات،ل افتا إلى أن وزارة التنمية المحلية خاطبت جميع المحافظات لمعرفة مدى إمكانية توفير فدان من أراضي الدولة للمشروع في كل قرية، مؤكدا أن المرحلة الأولى تتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار وتركز على إنشاء مجمع من دورين يضم مصانع وورش لتوفير فرص عمل داخل القرى.

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