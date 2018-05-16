تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مخزن شركة معامل طبية

جدد قاضي المعرضات في محكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مخزن شركة معامل طبية بالخليفة.

كان قسم شرطة الخليفة تلقى بلاغا من صاحب مكتب توريدات أدوات معامل طبية باكتشافه كسر باب المخزن وسرقة كميات كبيرة من محتويات المخزن ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وتبين أن وراء الواقعة عاطلين تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا استئجار سيارة نصف نقل "لا يمكنهما الإرشاد عنها" واستخدامها فى نقل المسروقات لمسكنهما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.