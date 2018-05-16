"محامين شمال البحيرة" تنظم عددا من الأنشطة النقابية في رمضان

أسفر اجتماع مجلس نقابة محامين شمال البحيرة برئاسة النقيب عبد المنعم عودة، بمقر الفرعية، عن العديد من القرارات المختصة بأنشطة النقابة.

وقال الهيثم تيسير أمين عام الفرعية، إنه تقرر خلال الاجتماع تقديم دعم مالي لأيتام وأرامل المحامين، وتنظيم حفل إفطار للمحامين على مستوى الجزئيات بمناسبة شهر رمضان، وفتح باب الاشتراك بالمسابقة القرآنية منتصف الشهر المبارك، على أن يكرم الفائزين في 22 من ذات الشهر.

وفي سياق متصل أشار التيسير إلى إجراء عملية صيانة شاملة لأجهزة التكيفات على مستوى النقابة، بمناسبة حلول فصل الصيف، حرصا على تقديم أفضل الرعاية.