"المترو": انتشار 70 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، انتشار حوالي 70 فرقة صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، والعمل على إصلاحها فى أسرع وقت ممكن، لمنع حدوث تكدس على أرصفة المحطات.

وقال صبرة، لـ"الوطن"، إن الشركة أنهت كافة استعداداتها النهائية لشهر رمضان المبارك، مكلفًا المسئولين بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزي "CCP – PCP" لسير القطارات بالخطوط الثلاثة، والعمل على حل أي معوقات تحدث في أسرع وقت.

وأشار صبرة إلى تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن 16048 على مدار اليوم، لتلقي جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مشدداً على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم، بهدف تقديم خدمة مميزة خلال الشهر الكريم.