80 مرشحا للانتخابات العمالية خلال اليوم الأول بجنوب سيناء

أكد محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، أنه تقدم اليوم للترشح انتخابات النقابات العاملة بالمرحلة الأولي 80 مرشحًا على مدار اليوم، منهم 27 من شركة بترول بلاعيم، و11 من ديوان عام محافظة جنوب سيناء، و10 مرشحين من مديرية القوى العاملة، و11 مرشحًا من هيلتون شركس، و8 تربية وتعليم، و7 من وزارة النقل، و6 مرشحين من فندق الفيروز بشرم الشيخ .

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيكتمل غدًا تلقي طلبات المرشحين للمرحلة الأولي لعدد 12 نقابة، والمقرر أن تنطلق الانتخابات الفعلية للمرحلة الأولى يوم 24 من مايو الجاري.

وأشار إلى أن المديرية ستتلقى طلبات الترشح بالمرحلة الثانية وعددها 13 نقابة، بداية من 25 مايو الجاري على مدار يومين وستتم عملية الانتخابات يوم 31 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء أن كل مديرية ستجري الانتخابات الخاصة بها بمقر النقابة التابعة لها .