تسجيل الدخول

الوطن

80 مرشحا للانتخابات العمالية خلال اليوم الأول بجنوب سيناء

منذ 15 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
80 مرشحا للانتخابات العمالية خلال اليوم الأول بجنوب سيناء

تلقي طلبات الترشيح

أكد محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، أنه تقدم اليوم للترشح انتخابات النقابات العاملة بالمرحلة الأولي 80 مرشحًا على مدار اليوم، منهم 27 من شركة بترول بلاعيم، و11 من ديوان عام محافظة جنوب سيناء، و10 مرشحين من مديرية القوى العاملة، و11 مرشحًا من هيلتون شركس، و8 تربية وتعليم، و7 من وزارة النقل، و6 مرشحين من فندق الفيروز بشرم الشيخ .

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيكتمل غدًا تلقي طلبات المرشحين للمرحلة الأولي لعدد 12 نقابة، والمقرر أن تنطلق الانتخابات الفعلية للمرحلة الأولى يوم 24 من مايو الجاري.

وأشار إلى أن المديرية ستتلقى طلبات الترشح بالمرحلة الثانية وعددها 13 نقابة، بداية من 25 مايو الجاري على مدار يومين وستتم عملية الانتخابات يوم 31 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء أن كل مديرية ستجري الانتخابات الخاصة بها بمقر النقابة التابعة لها .

أخبار متعلقة

محافظ جنوب سيناء يوجه التنفيذيين بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال رمضان

محافظ جنوب سيناء يوجه التنفيذيين بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال رمضان
"فودة": يهنئ مواطني جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بشهر رمضان المبارك

"فودة": يهنئ مواطني جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بشهر رمضان المبارك
بالصور| "صحة جنوب سيناء" تحرر 103 محاضر للمحلات المخالفة

بالصور| "صحة جنوب سيناء" تحرر 103 محاضر للمحلات المخالفة
رئيس الوزراء يناقش مع محافظ جنوب سيناء سبل النهوض بالسياحة العلاجية

رئيس الوزراء يناقش مع محافظ جنوب سيناء سبل النهوض بالسياحة العلاجية

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

شريهان مفاجأة راديو "DRN" في رمضان

شريهان مفاجأة راديو "DRN" في رمضان

روسيا قلقة من عودة "داعش" في مناطق سورية بعد خروج القوات الأمريكية 

روسيا قلقة من عودة "داعش" في مناطق سورية بعد خروج القوات الأمريكية 

وكيل البرلمان: السيسي كشف كل القضايا الحساسة التي تمس المواطن

وكيل البرلمان: السيسي كشف كل القضايا الحساسة التي تمس المواطن

المؤبد لـ3 أشقاء بتهمة جلب شحنة أسلحة نارية من السودان

المؤبد لـ3 أشقاء بتهمة جلب شحنة أسلحة نارية من السودان

اختيارات الوطن

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الأكثر قراءة

عاجل