"الوزراء": لا تغيير في قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات هذا العام

ردَّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول "تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏هذا العام".

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة ومجرد شائعات، وأن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق "كما هي" خلال العامين المقبلين، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يشغل المجلس الأعلى للجامعات الآن هو تطوير المناهج الدراسية وتحويلها لإلكترونية، دون التطرق إلى تغيير نظام القبول، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكونوا قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة القادمة.‏

وناشدت جميع وسائل الإعلام، بتحري الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.