- عم صيام: نسحب م العمومى!.

- أمين صندوق اتحاد الملاك: دى جريمة يا عم صيام.. ممكن تودينا السجن!.. وإحنا ناس محترمين.

- عم صيام: ما هو عشان إحنا مواطنين محترمين لازم نعمل كده.. وبعدين حد هيسأل عن حد فى رمضان؟!.. دا شهر واحد فى السنة يا إخواننا.. عاوزينا نقضّيه حاف كده؟.. لا فانوس فى مدخل العمارة.. ولا كام عود نور يرقصوا من غير مزيكا؟.

- الجار الأول: أنا أعرف ناس فى البرج اللى جنبينا فاصلين كهربة التكييفات فى شققهم وبيسحبوا م العمومى!.

- عم صيام: محترمين!.. زى ما بندى الحكومة.. لازم ناخد منها.. القلب ع القلب رحمة بردو.

- جار ثان: ما ينفعش يا عم صيام!.

- عم صيام: بقول لكم إيه هى كده اتحلت.. نحط فوانيس وكهارب زى ما إحنا عاوزين فى مدخل العمارة.. وتسحب زى ما تسحب.. كله م العمومى.. هى جت ع الكام لمبة دول.. يحمدوا ربنا إن إحنا بنشيل كهربة الأسانسير!.

- الجار الثانى: يا جماعة حرام.. هنسرق كهربة فى رمضان؟!.

- عم صيام: سرقة إيه وبتاع إيه؟.. بطل الكلام الكبير دا يا باشمهندس.. دا إحنا بنكسّب الحكومة ثواب.. النور اللى هنعمله دا صدقة جارية.. وعدّاد الثواب بيعد.. شوف بقى الحكومة هتاخذ حسنات أد إيه مننا ومن غيرنا.. انت فاكر إن إحنا بس اللى بنعمل كده؟.. زينا زى أهل بلدنا!.. (لحظة صمت): أنا عندى اقتراح تانى.. ممكن نؤجل فاتورة الكهربا بتاعة الشهر دا.

- أمين الصندوق (معترضاً): تتراكم علينا الفواتير وتبقى مشكلة.. إحنا ماشيين بالعافية!.

- عم صيام: نقسّط.. هى مشكلة.. إحنا محتاجين مبلغ كبير نجيب بيه الفانوس اللى شفته فى الحسين إمبارح.. تمنه 500 جنيه.

- أمين الصندوق: ما تجيبه على حسابك يا عم صيام ما دام عاجبك كده.. وتتبرع بيه للعمارة.. (بخبث): صدقة جارية!.

- عم صيام (بغضب): ما أجيب لكم كولدير ميّه ساقعة كمان؟.. اسمع بقى يا محمد بيه.. انت هتدينى حق الفانوس وهجيبه.. على كام شبكة نور على كام عود.. ونعلّقهم الصبح.. مدخل العمارة الحاف لازم نغمّسه بشوية نور.. (ينقطع النور فجأة فيصرخ عم صيام): يا نهار أسود إيه دا؟!.

- الجميع فى صوت واحد: النور اتقطع!.

- عم صيام: دا اتقطع فى البرج بتاعنا بس.. الأبراج اللى حوالينا منورة.. أكيد الواد رمضان هو اللى شد السكينة.. (وهو يطل من شباك مفتوح على الجراج): يا رمضان.. يا واد يا رمضان؟!.

- رمضان (ساخراً): أيوه يا عم صيام؟!.

- عم صيام: ارفع السكينة اللى نزلتها يا بنى حجر!.

- رمضان (ببلاهة): صوتك فولت عالى يا عم صيام.. تلاقيه هو اللى وقعها.. ثانية واحدة أرفعها!.

- عم صيام (إلى المجتمعين معه): أنا هاعتبر إننا اتفقنا وهنفّذ بكرة.. أسيبكم بقى عشان ألحق لقمة السحور.. أنا جايب شوية بيض وشوية زبادى.. حاجة إيه.. طازة الطازة.

- أمين الصندوق (بخبث): يا بخت اللى مراته بتشتغل فى كلية الزراعة!.

- عم صيام: ما دام السحب م العمومى.. يبقى كله هيتراضى.. رمضان كريم يا مواطن منك له!.