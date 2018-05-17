الموافقة على إنشاء فندق رياضي بالغربية لتدعيم الأنشطة الشبابية

قالت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، إن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وافق مبدئيا على إنشاء فندق رياضي بمحافظة الغربية، بهدف تدعيم الأنشطة التي تقيمها تنظمها الوزارة بمنطقة وسط الدلتا.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الوطن" أن الوزير كلف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بوضع تصور كامل حول ملف إنشاء فندق رياضي على مستوى عالي يخدم كل الرياضيين المقمين بوسط الدلتا والوافدين من محافظات إليها من محافظات أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية وضعت دراسة شامل لتحقيق الاستفادة القصوى من الفندق.

وفي ذات السياق أوضحت المصادر كلف الوزير مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لحضورافتتاح وتطوير استاد طنطا الرياضي ووضع حجر الأساس له غدا الخميس، وتطوير كامل لسور الاستاد بمتوسط عمق 7 أمتار وارتفاع في حدود 9 أمتار على غرار الأندية المتميزة وإنشاء محلات من جميع الجهات، وإزالة نزل الشباب وعمل فندق، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات الدولة بتدشين استثمارات جديده تخدم قطاع عريض من الشباب للقضاء على البطالة.