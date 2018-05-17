رئيس "الإحصاء" لـ"الوطن": إجراء التعداد الاقتصادي 2019 بـ"التابلت"

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خبراء الجهاز وضعوا خطة منهجية تقوم على استخدام كل الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل "التابلت" في التعداد الاقتصادي لعام 2019، وذلك على غرار التعداد السكاني 2017، وهو ما سيوفر مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في ظل إجراء التعداد بالطرق التقليدية.

وأضاف بركات في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إجراءت تنفيذ التعداد الاقتصادي 2019، سيتم البدء فيها يوم 28 يونيو المقبل، وعقب إجراء التجربة القبلية، على عينة من المنشآت الاقتصادية في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أنه سيجري الأسبوع المقبل زيارات لعدة محافظات للوقوف على مدى استعداد قطاعات الإحصاء بدواوين المحافظات لإجراء التعداد الاقتصادي المقبل.

يذكر أن التعداد الاقتصادي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل 5 سنوات، لإعطاء بيانات وأرقام دقيقة لصانعي القرار حول المنشآت الاقتصادية، بكافة تفاصيلها من مصانع وشركات، وأدوات مستخدمة وعمالة وغيرها.