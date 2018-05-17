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الوطن

وكيل "تعليم قنا" يطمئن على حالة الطالبات المصابات في حادث جرار نقادة

اليوم AM 03:46
كتب: رجب آدم
وكيل "تعليم قنا" يطمئن على حالة الطالبات المصابات في حادث جرار نقادة

وكيل تعليم قنا يطمئن على الطلاب المصابين

زار الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبات اللاتي أصبن نتيجة اصطدام جرار كسح بهن حال توقفهن على الطريق في انتظار سيارة لاستقلالها والعودة لمنازلهن عقب أداء امتحانات العملي بمدرسة نقادة الثانوية التجارية.

اطمأن وكيل وزارة التعليم على حالة الطالبات إسراء حمدي أسعد أبوالمجد المصابة بكسر في الساق اليمنى، ويارا رمضان محمد رضوان المصابة بكسر في الحوض، والزهراء عبدالمالك عبدالسلام المصابة بكسر في الفخذ.

وأكد على استقرار الحالة الطبية للطالبات الثلاثة، لافتا إلى أن هناك متابعة طبية مستمرة من جانب أطباء المستشفى، مشيرا إلى أن الطالبتين ولاء محمد الديب ورقية خضري غادرتا المستشفى بعد إسعافهن بمستشفى نقادة المركزي، حيث أن إصابتهما كانت عبارة عن كدمات خفيفة.

وطالب الدكتور صبري خالد أولياء أمور الطالبات بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باللجان الطبية، وتسليمها لشؤون الطلبة لاتخاذ اللازم حرصا على مستقبل الطالبات.

وتلقى مدير أمن قنا بلاغا بإصابة 5 طالبات بالصف الثالث الثانوي بمدرسة نقادة الثانوية التجارية، بعدما صدمهن جرار كسح حال توقفهن على ناصية شارع فرعي متفرع من شارع جمال عبدالناصر بنقادة، أثناء انتظارهن سيارة لاستقلالها لمكان إقامتهن بقريتي الأوسط قمولا والبحري قمولا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قائد الجرار الزراعي وهو طفل يبلغ من العمر 15 عاما كما تم التحفظ على الجرار، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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