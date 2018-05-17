4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد والتأمين الصحي

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر أبريل 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2018.

وكانت أصدرت ضمانات بـ116.8 مليون دولار لشراء 475.0 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2018، كما تم إتاحة 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.

كما جرى إتاحة تاحة 98.5 مليون جنيه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2018، وإتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر أبريل 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات 67.7 مليون جنيه منها 61.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018، و5.8 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو النفاق عن شهر فبراير 2018.

وتم إتاحة 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة "شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية"، التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أبريل 2018، وإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2018.