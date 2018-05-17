هدوء بمحطات المترو في أول أيام رمضان

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، حالة من الهدوء تزامنا مع أول أيام شهر رمضان، في الوقت الذي شهدت فيه جميع المحطات إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن التابع للأمن المركزي، وذلك تحسبا لحدوث أية أعمال من شأنها تهديد حركة مسير القطارات، بالإضافة إلى انتظام حركة مسير القطارات منذ صباح اليوم الخميس الموافق 17 مايو الجاري.

قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن هناك إجراءات احترازية بجميع المحطات تزامنا مع شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قطارات المترو ستعمل يوميا من الساعة الـ5.30 صباحا حتى الثانية صباحا في رمضان، موضحا أن مواعيد تشغيل القطارات ستعود لطبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان.

وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أنه تم تعديل مواعيد القطارات بالخطوط الثلاثة لتتناسب مع مواعيد الأفطار، مؤكدا أن الشركة تواصل العمل على توفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.