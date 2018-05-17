وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة "آيلة" وعلى متنها 409 ركاب و20 سيارة، كما تغادر السفينة "سينا" وعلى متنها 43 راكبا و26 برادا و17 "تريلا".

بينما شهد الميناء، بالأمس، استقبال ثلاث سفن وعلى متنهم 895 راكبا منهم 48 معتمرا و"باص" عمرة و28 برادا و40 "تريلا" و3 شاحنات عفش ركاب و32 سيارة، وغادرت ثلاث سفن على متنها 452 راكبا و53 برادا و19 "تريلا" و"باص جيت".

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع شهد على مدار يومين وصول وسفر 1799 راكب وتداول 186 شاحنة.