وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن هي مسرة، "بوسيدون إكسبريس"، "نما إكسبريس"، وعلى متنهم 1319 راكبا و173 شاحنة بضائع و32 شاحنة عفش ركاب، و72 سيارة، كما تغادر السفينة "محبة" وعلى متنها 882 معتمرا وسيارة متجهة إلى ميناء ينبع والسفينتين "عمان" و"الحرية 2" وعلى متنهما 113 راكبا، و102 شاحنة بضائع و4 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال سفن "مسرة"، "محبة"، "نما اكسبريس" وعلى متنهما 2286 راكبا، و65 شاحنة بضائع و61 شاحنة عفش ركاب و29 سيارة، كما غادرت السفينتين "عمان" و"الحرية 2" وعلى متنهم 906 ركاب 54 شاحنة بضائع و13 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 49 راكبا و7 سيارات، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 622 راكبا و86 سيارة.