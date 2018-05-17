تسجيل الدخول

الوطن

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

منذ 5 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

ارشيفية

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن هي مسرة، "بوسيدون إكسبريس"، "نما إكسبريس"، وعلى متنهم 1319 راكبا و173 شاحنة بضائع و32 شاحنة عفش ركاب، و72 سيارة، كما تغادر السفينة "محبة" وعلى متنها 882 معتمرا وسيارة متجهة إلى ميناء ينبع والسفينتين "عمان" و"الحرية 2" وعلى متنهما 113 راكبا، و102 شاحنة بضائع و4 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال سفن "مسرة"، "محبة"، "نما اكسبريس" وعلى متنهما 2286 راكبا، و65 شاحنة بضائع و61 شاحنة عفش ركاب و29 سيارة، كما غادرت السفينتين "عمان" و"الحرية 2" وعلى متنهم 906 ركاب 54 شاحنة بضائع و13 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 49 راكبا و7 سيارات، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 622 راكبا و86 سيارة.

أخبار متعلقة

وفد "نقل النواب" يستعرض أعمال تطوير ميناء سفاجا

وفد "نقل النواب" يستعرض أعمال تطوير ميناء سفاجا
وصول لجنة النقل بالبرلمان إلى ميناء سفاجا البحري لبدء زيارة الـ4 أيام

وصول لجنة النقل بالبرلمان إلى ميناء سفاجا البحري لبدء زيارة الـ4 أيام
إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية
إغلاق ميناء سفاجا البحري لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء سفاجا البحري لسوء الأحوال الجوية
اليوم.. ميناء سفاجا يستقبل حوالي ألف معتمر

اليوم.. ميناء سفاجا يستقبل حوالي ألف معتمر
وصول 30 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

وصول 30 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

التعليقات

أهلا رمضان

أحدث الأخبار

"قابيل": شركة "مصرية - سعودية" تنفذ مشروعا لتصنيع تمور بـ2 مليار جنيه

"قابيل": شركة "مصرية - سعودية" تنفذ مشروعا لتصنيع تمور بـ2 مليار جنيه

"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بقرار العفو عن 332 محبوسا

"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بقرار العفو عن 332 محبوسا

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

بالفيديو| امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

بالفيديو| امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

اختيارات الوطن

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

الأكثر قراءة

عاجل