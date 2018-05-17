"تموين الدقهلية": توريد 200 ألف طن إلى شون وصوامع المحافظة

تخطت كميات القمح الموردة من المزارعين إلى شون وصوامع محافظة الدقهلية، منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي إلى اليوم 200 ألف طن من إنتاج الموسم الزراعي 2018.

وقال شريف صليب رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، إن شون وصوامع الدقهلية بلغت 200 ألف 644 طنًا.

وأضاف صليب، لـ"الوطن"، أن رصيد الشون والصوامع في نطاق المحافظة موزعة على شون البنك الزراعي المصري، وبلغ رصيدها 34 ألفًا و863 طنًا، وشون شركة مطاحن شرق الدلتا بلغت 63 ألفًا و639 طنًا، فيما بلغ رصيد الشركة القابضة للصوامع 102 ألفا 151 طنا.

وأكد اكتمال السعات التخزينية لـ18 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري، من بين 25 شونة موزعة بين قرى ومدن المحافظة، بعد استيعاب الشون الكمية المعتمدة من مديرية التموين بالدقهلية، وأغلقت الشون ونقل المزارعون إلى أقرب شونة أخرى.