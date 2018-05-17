"المترو": 35 ألفا استخرجوا الاشتراكات بالأسبوع الأول من تطبيق الزيادة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة المترو، إن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور المسافر، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين بشكل يومي، وأن الشركة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة للركاب.

وأضاف عبدالهادي لـ"الوطن"، أن نحو 35 ألف مواطن استخرجوا الاشتراكات الشهرية خلال الأسبوع الأول من تطبيق قرار زيادة الأسعار، بسبب التخفيضات التي منحتها الشركة على الاشتراكات التى تصل إلى 50%، مؤكدا أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها منذ الساعة الـ5.30 صباحا.