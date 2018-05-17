تسجيل الدخول

الوطن

3 مصابين جراء تسرب غاز في منزل بالبحيرة

منذ 13 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
3 مصابين جراء تسرب غاز في منزل بالبحيرة

اللواء علاء الدين عبدالفتاح

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تسرب للغاز من أنبوبة بوتاجاز بمنزل بكفر الدوار في البحيرة، وتم السيطرة علي الحريق.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "ال ع إ" 42 سنة عامل، و"ص أ ال" 42 سنة ربة منزل، زوجة الأول، و"ال ن خ" 20 سنة عامل، جميعهم مقيمين بكفر الدوار البلد بدائرة القسم، مصابين بحروق من الدرجتين الثانيه والثالثه بأجزاء متفرقه بالجسم.

وبسؤالهم، قرروا أنه أثناء قيام الأول بتركيب أنبوبة البوتاجاز بمنزله حدث تسرب للغاز منها وإشتعال النيران بها مما أدى لإصابتهم حال محاولتهم إخمادها، دون حدوث تلفيات بالمنزل.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني

"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني
مصرع شخص وإصابة 19 إثر تصادم ميكروباص بسيارة أمن مركزي في البحيرة

مصرع شخص وإصابة 19 إثر تصادم ميكروباص بسيارة أمن مركزي في البحيرة
مدير أمن البحيرة يتفقد إدارتي قوات الأمن والحماية المدنية

مدير أمن البحيرة يتفقد إدارتي قوات الأمن والحماية المدنية
مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة تعديات على 228 فدانا بوادي النطرون

مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة تعديات على 228 فدانا بوادي النطرون

التعليقات

أهلا رمضان

أحدث الأخبار

حريق يلتهم بعض معدات مخبز آلي دون إصابات في البحيرة

حريق يلتهم بعض معدات مخبز آلي دون إصابات في البحيرة

"قابيل": شركة "مصرية - سعودية" تنفذ مشروعا لتصنيع تمور بـ2 مليار جنيه

"قابيل": شركة "مصرية - سعودية" تنفذ مشروعا لتصنيع تمور بـ2 مليار جنيه

"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بقرار العفو عن 332 محبوسا

"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بقرار العفو عن 332 محبوسا

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

اختيارات الوطن

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

الأكثر قراءة

عاجل