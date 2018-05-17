3 مصابين جراء تسرب غاز في منزل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تسرب للغاز من أنبوبة بوتاجاز بمنزل بكفر الدوار في البحيرة، وتم السيطرة علي الحريق.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "ال ع إ" 42 سنة عامل، و"ص أ ال" 42 سنة ربة منزل، زوجة الأول، و"ال ن خ" 20 سنة عامل، جميعهم مقيمين بكفر الدوار البلد بدائرة القسم، مصابين بحروق من الدرجتين الثانيه والثالثه بأجزاء متفرقه بالجسم.

وبسؤالهم، قرروا أنه أثناء قيام الأول بتركيب أنبوبة البوتاجاز بمنزله حدث تسرب للغاز منها وإشتعال النيران بها مما أدى لإصابتهم حال محاولتهم إخمادها، دون حدوث تلفيات بالمنزل.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.