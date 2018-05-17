هدوء في تعاملات البنوك خلال أول أيام رمضان

شهدت صالات فروع البنوك حالة من الهدوء في التعاملات خلال أول أيام شهر رمضان، وذلك نتيجة لتراجع إقبال العملاء عن إجراء تعاملاتهم البنكية من خلال الفروع في اليوم الأول من الشهر الكريم.

وقال مسؤول منطقة وسط القاهرة في البنك الأهلي المصري، إن هناك حالة من الهدوء في التعاملات داخل فروع البنوك خلال اليوم الأول من الشهر الكريم، مبينًا أن هذا الأمر معتاد كل عام.

وأضاف المسؤول، لـ"الوطن"، أن الأيام القليلة الماضية شهدت زحاما على التعاملات في البنوك وخاصة السحب النقدي وذلك لتلبية احتياجات العملاء الرمضانية، مشيرا إلى أن البنوك تعمل على تلبية احتياجات عملائها خلال ساعات العمل المحددة للجمهور في رمضان والتي تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.

وقال مصدر داخل البنك المركزي، إن البنوك العاملة في السوق المحلية تتابع آداء ماكينات الصراف الآلي التابعة لها في كل المناطق، بشكل دوري ومستمر، لافتا إلى أنها تغذي بالنقد لتوفير الكاش للمواطنين، مؤكدا أن هناك عملية صيانة دورية لها ومتابعة مستويات الكاش فيها.

وأوضح أن الأيام الأولى من شهر رمضان تهدأ فيها التعاملات البنكية، نظرًا لأن أغلب المواطنين أجروا عمليات السحب الخاصة بهم خلال الأيام القليلة التي تسبق الشهر الكريم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتوقع المصدر، أن تعود التعاملات البنكية إلى مستوياتها المعهودة خلال الأسبوع المقبل، على أن تنشط بشكل أكبر في النصف الثاني من شهر رمضان، خاصة مع اتجاه العملاء للتبرع من خلال الفروع بالإضافة إلى عمليات السحب والإيداع التي تسبق عيد الفطر المبارك.